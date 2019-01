São Paulo monitora situação de Hernanes e Everton para o jogo contra o Guarani

O São Paulo monitora a situação do meio-campista Hernanes e do atacante Everton para a partida de quinta-feira, às 21 horas, no Pacaembu, contra o Guarani, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Hernanes vem fazendo uma programação especial física e a comissão técnica ainda não definiu se colocará ele pela primeira vez em campo no Estadual no meio da semana ou somente na partida de domingo contra o São Bento, novamente em casa.

A preocupação com Everton é por causa da sequência de jogos. Ele participou das três partidas do São Paulo no Paulistão. “A gente sabe do histórico dele. Estamos sempre atentos. Não queremos perder nenhum jogador lesionado. Ele foi relatando cansaço, mas conseguiu jogar o tempo todo (contra o Santos)”, relatou o técnico André Jardine.

O foco do treinador está em poder contar com todos os jogadores à disposição para a estreia na Copa Libertadores. O São Paulo faz o jogo de ida da segunda fase preliminar contra o Talleres, em 6 de fevereiro, na Argentina.

Na reapresentação do elenco na segunda-feira Jardine teve uma boa novidade. O meia Jonatan Gómez voltou de férias após o término de seu empréstimo ao Al-Fayhaa, clube da Arábia Saudita, onde estava desde janeiro de 2018. O argentino está sendo reavaliado pelo treinador.

A atividade foi marcada por problemas médicos. Com uma indisposição estomacal, Biro-Biro realizou exames médicos pela manhã no HCor e não apareceu em campo. Willian Farias (pancada na panturrilha esquerda) e Brenner (bíceps femoral), ambos em recuperação de suas respectivas lesões, também não participaram do treinamento.