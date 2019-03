São Paulo joga no ABC para evitar eliminação precoce no Paulistão e aliviar crise

Único grande que corre risco de ficar fora da fase final do Paulistão, o São Paulo só depende de si para se classificar. Uma vitória simples no estádio Anacleto Campanella, a partir das 21h30, coloca o time na fase seguinte para enfrentar o Ituano – o rival já está definido. A classificação também pode vir com um empate, desde que o Oeste, outro candidato à vaga, não supere o Mirassol por quatro gols de diferença. O rival São Caetano luta contra o rebaixamento e, portanto, precisa da vitória para se salvar.

O time está em crise, dentro e fora de campo. A equipe não fez gols em sete das 13 partidas que disputou. Já são seis derrotas na temporada – é o time do Brasil que mais perdeu, se forem consideradas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão. A falta de criatividade, a má pontaria dos atacantes e o abalo emocional pelas derrotas recentes, como a eliminação na fase preliminar da Libertadores, são os principais problemas. O time fez 12 jogos em 13 jogos.

A escalação do time será um desafio para o técnico interino. O time tem seus dois principais articuladores – Hernanes e Nenê – contundidos. O equatoriano Robert Arboleda, principal zagueiro do time na temporada, foi convocado para os amistosos de sua seleção. Por outro lado, Bruno Alves está de volta após cumprir suspensão.

Nesta terça-feira, a diretoria afastou o goleiro Jean por indisciplina. Ele vai treinar separadamente, em horários diferentes, sem prazo para ser reintegrado. Ele foi punido por ter abandonado uma reunião de Vagner Mancini com o elenco e o treino de segunda-feira. Jean ficou incomodado com cobranças do treinador, deixou a conversa antes do final e não treinou com o time.

O goleiro acredita que não deveria ter sido cobrado, pois fez apenas uma partida nesta temporada. Além disso, ele gostaria de ter mais oportunidades. Tiago Volpi é titular absoluto do time desde que foi contratado do futebol mexicano, antes do começo da temporada.

Antes da irritação com Mancini na conversa que o técnico tinha com o elenco, na terça-feira, Jean já tinha demonstrado sua insatisfação depois do clássico com o Corinthians, quando Volpi falhou na derrota por 2 a 1, em Itaquera. Os reservas imediatos do titular agora serão Luca Paes e Denis Júnior.

SÃO CAETANO – Já o São Caetano pode voltar para a Série A2 do Campeonato Paulista dois anos depois de ser campeão da divisão. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o clube se afundou na zona de rebaixamento e chegou na 12ª e última rodada dependendo de uma combinação de resultados para se manter na elite do Estadual. Antes de mais nada, é necessário vencer o São Paulo. Para o técnico Pintado, é um jogo “de vida ou morte”.

Campeão mundial pelo São Paulo em 1992, da Libertadores em 1992 e 1993 e ex-auxiliar técnico do próprio clube em tempos recentes, Pintado deixa o passado de lado ao projetar esta partida. “O meu compromisso neste momento é só com o São Caetano”, garante. E explica o que espera deste duelo. “O São Paulo tem mais responsabilidade, porque precisa vencer para se classificar e vai ter que sair para o jogo. Para nós este jogo é de vida ou morte. Temos que tentar ficar frios e concentrados para vencer, porque só isso que nos interessa”.

Com sete pontos, mesmo se o São Caetano vencer em casa ainda precisaria torcer por tropeços de Botafogo, com oito, Mirassol ou Bragantino, ambos com dez pontos, que jogam no mesmo dia e horário. Se empatar o clube do ABC está automaticamente rebaixado porque tem uma vitória a menos do que o rival de Ribeirão Preto.