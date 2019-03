São Paulo interdita clube social após local ser alagado pela chuva

O São Paulo anunciou, na noite deste sábado, que vai interditar a sede social do clube por tempo indeterminado. Após forte chuva na capital paulista, o complexo de piscinas, além de parte do estádio, ficou alagado. Nos próximos dias, funcionários terão de cuidar da reforma e da limpeza do local, que permanecerá fechado enquanto a situação não for resolvida.

O problema não é novo na região. Pelas redes sociais, associados do clube registraram em vídeos e fotos a água e a lama tomando conta do espaço. Como a estrutura de departamento social é vizinha ao Morumbi, o estádio também sofreu problemas, principalmente na zona mista e no vestiário. Porém, a situação não ameaça a realização do jogo contra a Ferroviária, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista.

“O complexo social do São Paulo Futebol Clube passará por uma interdição de período ainda indeterminado, a partir deste domingo, para trabalhos de limpeza e reparos nas áreas atingidas pelo acúmulo de água, após as fortes chuvas deste sábado”, disse a diretoria em nota oficial. “O Clube pede a compreensão e o apoio dos associados neste momento difícil, e informa que trabalhará intensamente para readequar as dependências do complexo social às devidas condições”, completou.

A forte chuva em São Paulo provocou outros problemas no mundo do futebol. A partida entre Santos e Oeste, no Pacaembu, começou com mais de uma hora de atraso por ter alagado o gramado do estádio.