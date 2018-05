São Paulo fecha semana de ajustes para ‘maratona’ antes da Copa

O São Paulo encerra neste sábado a preparação para uma sequência de seis jogos nos próximos 17 dias pelo Campeonato Brasileiro, antes da parada para a Copa do Mundo. O time de Diego Aguirre viaja no sábado a Belo Horizonte para enfrentar o América-MG, domingo, pela sétima rodada.

Esta foi a última semana cheia para ajustes, já que o São Paulo não tinha compromissos na Sul-Americana, que só vai ser retomada após o Mundial, e na Copa do Brasil, em que já está eliminado. De olho no rival direto na tabela (o América-MG tem a mesma pontuação – dez), o elenco já pensa na maratona até 12 de junho.

Depois do jogo em Belo Horizonte, os são-paulinos recebem o Botafogo, três dias depois, em casa; no sábado seguinte, visitam o Palmeiras no Allianz Parque; e na terça, dia 5, jogam de novo em casa contra o Internacional. Na 11ª rodada, reencontram o Atlético-PR, responsável por sua eliminação na Copa do Brasil, em Curitiba, e encerram a maratona em casa, contra o Vitória, no dia 12 de junho.

O elenco tem um pacto de vestiário: terminar esta primeira parte do Brasileirão entre os quatro primeiros colocados da tabela. A expectativa é grande, já que o São Paulo ainda é o único time invicto da competição. No momento, o foco é o duelo contra os mineiros.

“Será um jogo difícil, diante de um adversário que faz valer o mando de campo, mas precisamos de um resultado positivo para subir na tabela”, analisou Jucilei. “Temos que aproveitar a confiança que esta nossa série invicta nos dá para brigar pelos três pontos como visitantes”, acrescentou.

Para Hudson, é o momento ideal para ficar na parte de cima da tabela. “O América é um rival direto na tabela e isso dá ainda mais importância ao jogo. Não temos dúvidas de que será uma partida difícil, mas precisamos vencer para colar nas primeiras posições já neste início de competição.”