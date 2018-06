São Paulo encerra preparação e terá quatro novidades contra o Atlético-PR

O meia Nenê, o zagueiro Bruno Alves, o volante Hudson e o atacante Morato são as principais novidades do São Paulo na lista de relacionados para enfrentar o Atlético Paranaense, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nenê e Bruno Alves retornam de suspensão, enquanto que Hudson e Morato voltam a ficar à disposição depois de se recuperarem de lesão. O volante desfalcou o time no empate sem gols contra o Internacional por uma leve contratura na coxa direita. O atacante não aparecia na lista do técnico uruguaio Diego Aguirre há 13 jogos.

Além de Cueva (na seleção do Peru), Rodrigo Caio (cirurgia), Brenner (com a seleção brasileira) e Gonzalo Carneiro (reforço muscular), Diego Aguirre tem os desfalques do lateral-direito Bruno, por dores na perna esquerda, e do lateral-esquerdo Edimar, que torceu o joelho esquerdo. Desta forma, só dois laterais foram relacionados: os titulares Militão e Reinaldo.

No treino aberto à imprensa apenas durante o aquecimento nesta sexta-feira, Diego Aguirre comandou exercícios de fortalecimento muscular e aeróbicos e, já com os portões fechados, escalou o time para enfrentar os paranaenses. Uma possível escalação tem Sidão; Militão, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Lucas Fernandes, Everton e Diego Souza.

Confira a lista com os atletas relacionados no São Paulo:

Goleiros – Jean e Sidão

Laterais – Militão e Reinaldo

Zagueiros – Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes – Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias – Caíque, Everton, Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon

Atacantes – Diego Souza, Morato, Paulinho e Tréllez