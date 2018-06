São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras

O volante Hudson e o lateral direito Eder Militão são as principais novidades na lista de relacionados do técnico Diego Aguirre para o clássico do São Paulo com o Palmeiras, neste sábado, no Allianz Parque. As equipes se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla cumpriu suspensão no último compromisso do time, a vitória por 3 a 2 sobre o Botafogo, na quarta-feira, e volta a ficar à disposição do treinador. Substituídos por Petros e Régis diante dos cariocas, ambos devem ser titulares no clássico.

De volta ao São Paulo depois de um período curto de testes na França enquanto negociava uma possível transferência para Rennes, o lateral-esquerdo Júnior Tavares também volta a constar entre os relacionados do time.

Ele supre a ausência de Edimar, que trata uma entorse no joelho esquerdo. Cueva, com a seleção peruana, Rodrigo Caio, em recuperação de cirurgia, e a dupla que ainda aprimora forma física, Morato e Gonzalo Carneiro, não reúnem condições de jogo.

Vice-líder do Brasileirão, o São Paulo deve ir a campo no estádio do Palmeiras com a seguinte formação: Sidão; Militão, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Marcos Guilherme, Diego Souza e Everton.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Éder Militão, Júnior Tavares e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros.

Meias: Everton, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia.

Atacantes: Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Paulinho e Tréllez.