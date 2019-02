São Paulo conta com tabela favorável para se recuperar no Paulistão

Os próximos jogos do São Paulo no Campeonato Paulista podem favorecer a recuperação da equipe. Hoje, o time está fora da zona de classificação no Grupo D e soma duas derrotas seguidas (Ponte Preta e Corinthians). Além disso, o time foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores perdendo a vaga para o Talleres na semana passada.

Atualmente, a equipe soma nove pontos no Estadual. O Oeste, líder da chave, tem 12 pontos, enquanto o Ituano, vice-líder, tem 10. As três equipes lutam por duas vagas nas quartas de final.

Dos cinco jogos que restam para o fim da fase de classificação, o São Paulo vai fazer três em seu estádio. O time que está sendo dirigido interinamente pelo coordenador Vagner Mancini joga com Red Bull Brasil (8ª rodada), Ferroviária (10ª) e Palmeiras (11ª). Fora de casa, a equipe vai enfrentar Bragantino (9ª) e São Caetano (12ª).

“Teremos dois jogos com semana inteira de treinos e acho importante dar ao jogador a confiança de um bom trabalho”, disse o treinador interino e coordenador técnico Vagner Mancini após a derrota para o Corinthians.

Oeste e Ituano terão caminhos teoricamente mais difíceis. O líder do Grupo D terá dois grandes pela frente (Santos e Corinthians, ambos fora de casa) e apenas duas partidas na Arena Barueri. O Ituano vai jogar duas vezes no estádio Novelli Júnior, uma delas com o Corinthians. Entre os três jogos como visitante, um deles será diante do Palmeiras.