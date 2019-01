São Paulo confirma acerto com atacante Biro Biro, ex-Flu e Ponte Preta

Foto: Divulgação

O São Paulo confirmou nesta quarta-feira a contratação do atacante Biro Biro, de 24 anos. Ele estava defendendo Shanghai Shenxin, da China. No Brasil, defendeu o Fluminense, pelo qual foi campeão brasileiro em 2012, e a Ponte Preta. O novo reforço assinou contrato até o fim de 2022.

O atacante Diego Santos Gama Camilo nasceu na cidade fluminense de Queimados e foi revelado na base do Fluminense. Pela equipe principal, participou da conquista de 2012 e defendeu as cores do Flu também nas temporadas 2013 e 2014. No ano seguinte, foi emprestado à Ponte Preta, pela qual marcou 13 gols em 45 jogos.

Em 2016, as boas atuações pela equipe de Campinas lhe renderam um contrato com o Shanghai Shenxin. Em sua primeira temporada na China, ele anotou 18 gols em 30 partidas. Foram três anos jogando em solo chinês antes do retorno ao Brasil, a partir do contrato com o São Paulo.

Biro Biro é o sexto reforço do clube paulista para a nova temporada. Antes dele, chegaram o goleiro Tiago Volpi, o lateral-direito Igor Vinícius, o lateral-esquerdo Léo, o meia Hernanes e o atacante Pablo.

No São Paulo, o atacante, que costuma atuar pelas pontas, é uma opção para substituir Rojas, machucado. No elenco, ele terá a concorrência de Everton, Everton Felipe, Helinho e Antony.