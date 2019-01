São Paulo bate Mirassol e enfrenta Cruzeiro nas quartas na Copa São Paulo

O São Paulo é o terceiro classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta terça-feira, o time não encontrou dificuldades para derrotar o Mirassol, por 3 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Nas quartas de final, o São Paulo vai ter pela frente o Cruzeiro, que avançou mais cedo ao golear o Rio Preto, por 6 a 0, em Marília. A data e o local da partida ainda vai ser definido pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Assim como nas partidas anteriores, o São Paulo começou pressionando o adversário e abriu o placar aos 23 minutos com o artilheiro Gabriel Novaes. O atacante aproveitou cruzamento e cabeceou colocado no contra pé do goleiro, marcando seu nono gol na competição. O Mirassol pouco ameaçou o gol defendido por Thiago Couto.

Na volta do intervalo, o São Paulo seguiu controlando a partida e ampliou aos 23. Antony aproveitou bola tirada pela zaga do Mirassol, dominou e bateu no cantinho. Aos 44 minutos, Sena recebeu de Vitinho dentro da área e finalizou rasteiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Confira os jogos das oitavas de final:

Rio Preto-SP 0 x 6 Cruzeiro

Botafogo 0 x 1 Guarani

Mirassol-SP 0 x 3 São Paulo

21h45 – Palmeiras x Figueirense

QUARTA-FEIRA

15h – Atlético-MG x Volta Redonda

17h15 – Grêmio x Osasco Audax-SP

19h30 – Coritiba x Vasco

21h30 – Corinthians x Visão Celeste-RN