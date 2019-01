São Paulo aposta na volta de Hernanes para encarar o Talleres

A torcida do São Paulo aguarda ansiosamente pela estreia de Hernanes nesta temporada, mas existe a possibilidade dele voltar aos gramados somente na partida contra o Talleres, da Argentina, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 6 de fevereiro. O técnico André Jardine explicou o motivo da demora em contar com o jogador.

“Estamos o avaliando diariamente e damos atenção a opinião dele. Ele precisa se sentir 100%, devido a tudo que antecipamos, porque ele veio com desequilíbrio físico (da China). Esperamos que encontre rapidamente o estado que ele possa jogar, avaliamos dia a dia”, disse o treinador. Hernanes estava no Hebei China Fortune, da China.

Além do meia, outros jogadores também preocupam a comissão técnica pela condição física. Por isso, a ideia tem sido fazer um rodízio e mudar o time a cada jogo. “O ideal seria entrosar uma equipe, mas jogando quarta e sábado é praticamente impossível”, lamentou André Jardine.

Caso o São Paulo avance na Libertadores e no Campeonato Paulista, o time vai encarar uma maratona em que jogará duas vezes por semana até o dia 14 de abril. Por isso, a ordem é tentar não exagerar.