São Paulo ainda tem esperança de contar com Liziero na decisão do Paulista

O São Paulo ainda não desistiu de contar com a presença de Liziero para a decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, em Itaquera. A definição de sua utilização acontecerá neste sábado, durante treinamento que será realizado no CT da Barra Funda.

O jogador passou por exames médicos e não foi constatada lesão na coxa esquerda, mas ele ainda reclama de dores no local. Nesta sexta-feira, Cuca disse que ainda vai aguardar até o momento do jogo, mas deixou claro que não há motivos para muita expectativa.

“Abrir mão, não (de contar com Liziero), porque ainda tem o treino de amanhã. Se o jogo fosse hoje (sexta-feira), ele não jogaria. Tem o treino de amanhã e ele pode estar melhor. Vamos esperar mais um pouco”, disse o treinador.

Liziero é um dos jovens que tem ganhado espaço no São Paulo nas últimas partidas e feito o time crescer de rendimento. Por isso, sua presença em campo é considerada fundamental para o time conseguir superar o Corinthians em Itaquera. Além dele, outros garotos como Luan, Igor Gomes e Antony aparecem bem e contam com o apoio de Cuca.

“Todos se blindam e se fortalecem. Não pense você que o mais velho tem menos tempo que o mais jovem (ansiedade). Isso é natural de todo o ser humano, a adrenalina, o friozinho na barriga e isso que é o legal do futebol”, comentou.