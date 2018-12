São Paulo acerta retorno do preparador físico Carlinhos Neves

O São Paulo acelerou de vez a busca por reforços para 2019. E não somente para o elenco. Nesta quinta-feira, o clube anunciou o retorno do preparador físico Carlinhos Neves após oito anos. Esta será a terceira passagem do profissional pelo time, pelo qual participou das conquistas do Mundial de Clubes da Fifa e da Copa Libertadores, ambos em 2005, e também do tricampeonato brasileiro, entre 2006 e 2008.

“Voltar ao São Paulo é uma honra, ainda mais atendendo a um chamado do Raí. É um desafio que me motiva muito e sinto que não haveria um lugar melhor para desempenhar meu trabalho neste momento, pelas pessoas envolvidas. Tenho o conhecimento da estrutura, dos profissionais e penso que posso contribuir muito”, afirmou Carlinhos Neves, nesta quinta.

O preparador físico estava longe do clube desde 2010, quando exercia a mesma função na seleção brasileira, então comandada pelo técnico Mano Menezes. Do São Paulo, foi para o Atlético-PR. Também teve passagem vitoriosa pelo Atlético-MG, pelo qual faturou uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Estaduais.

Atuou ainda por clubes como Botafogo e Palmeiras, e até no futebol chinês, novamente na companhia do técnico Cuca. Com o treinador, estava no Santos neste ano. E deixou o clube juntamente com Cuca.

“A chegada do Carlinhos representa uma qualificação ainda maior da nossa comissão técnica, por toda a experiência que tem, pela excelência reconhecida na função e pela ligação que tem com o São Paulo. É uma pessoa da minha absoluta confiança, que tenho certeza que contribuirá muito no comando da nossa preparação”, disse Raí, o executivo de futebol do São Paulo.