São Caetano libera atletas e União faz peneira

Cinco atletas do São Caetano vão jogar pelo União Barbarense no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, o equivalente à quarta divisão estadual. O alvinegro contratou o quinteto nesta terça-feira (12), durante reunião entre o gerente de futebol Maurílio D’Elboux e dirigentes do Azulão, em São Caetano do Sul.

Os reforços são o goleiro Daniel, o lateral-esquerdo João Victor, o zagueiro Jean, o meio-campista Douglas e o meia-atacante Thalyson. Todos têm 20 anos e defenderam o São Caetano na Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste ano. Foto: Fabrício Cortinove / AD São Caetano

O clube do ABC continuará responsável pelo pagamento do salário dos jogadores. Em São Caetano do Sul, antes do acordo, D’Elboux também havia assistido a um treinamento da equipe local.

O União já soma 15 contratações para a temporada. Todos vão se apresentar ao clube no próximo dia 25, para o início da pré-temporada.

AVALIAÇÃO

Nos próximos dias 19 e 21, haverá uma avaliação para atletas que pretendem compor o elenco unionista. As atividades serão no estádio Antonio Guimarães, a partir das 15h30.

Jogadores de 19 a 23 anos podem participar da peneira. Eles devem comparecer no local com chuteira, calção, meias e camisetas, além de um atestado médico. Nos dois dias, os atletas jogarão contra o São Fernando, atual campeão amador de Santa Bárbara.