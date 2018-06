São Bento sofre empate do Boa no final e segue invicto na Série B do Brasileiro

O São Bento não conseguiu vencer o lanterna Boa. Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe paulista saiu perdendo, virou, mas não sustentou o placar favorável e viu o jogo terminar empatado por 2 a 2, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), nesta terça-feira.

Com mais um ponto, o time de Sorocaba (SP), que segue invicto na competição com duas vitórias e sete empates, chegou aos 13, dois atrás do Avaí, que abre o G4 – a zona de acesso. Os mineiros, por outro lado, seguem em crise, estacionados na 20.ª e última colocação com cinco pontos.

A partida começou em um ritmo alucinante, com dois gols antes dos 10 minutos. Logo no primeiro ataque do confronto, o zagueiro Gustavo Geladeira apareceu como centroavante para abrir o placar para o Boa. O atacante Douglas Baggio recebeu cruzamento de William Barbio e ajeitou para o defensor. De frente para Rodrigo Viana, Geladeira bateu rasteiro com o pé de direito, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro ainda no primeiro minuto.

Aos seis minutos, os visitantes chegaram ao empate. Paulinho foi até a linha de fundo e cruzou com categoria na cabeça de Ronaldo. O centroavante, bem posicionado na pequena área, apenas teve o trabalho de escorar para as redes.

Depois da igualdade do time paulista, o jogo entrou em um ritmo mais lento. Apenas aos 22 minutos um dos lados voltou a levar perigo. O atacante do São Bento, Ronaldo, aproveitou rebatida da defesa e finalizou com força. A bola, porém, saiu em tiro de meta. A equipe sorocabana seguiu pressionando em busca da virada, mas pecava na finalização e no último passe. Desta forma, o empate seguiu até o final dos primeiros 45 minutos.

Insatisfeito com a atuação de seus comandados, o técnico do Boa, Daniel Paulista, fez duas alterações para deixar a equipe mais ofensiva. No entanto, quem chegou ao segundo gol logo no primeiro ataque foi o São Bento. Aos três minutos, Rodolfo bateu falta da direita, a defesa mineira afastou errado e a bola sobrou para Ronaldo. O atacante percebeu a movimentação do goleiro Fabrício e, de cabeça, deu um toque no canto esquerdo.

Se os visitantes chegavam com mais perigo através de Ronaldo, o Boa tinha as jogadas aéreas com Gustavo Geladeira como melhor alternativa. Aos 14 minutos, o zagueiro recebeu cruzamento de Leandro Canhoto e obrigou Rodrigo Viana a fazer bela defesa. Na sequência, o goleiro salvou após finalização do meia Alyson.

Os donos da casa seguiram pressionando, com raros momentos de ataque dos visitantes. De tanto pressionar, o Boa chegou ao empate de maneira polêmica. Alyson foi derrubado após trombada e o árbitro assinalou pênalti. Na batida, bola de um lado, goleiro de outro e gol de William Barbio, aos 40 minutos. Nos instantes finais, ambos os times tiveram chance de chegar ao tento que garantiria os três pontos. No entanto, sem pontaria, o empate foi decretado.

Na próxima rodada, a 10.ª, o São Bento recebe o líder Fortaleza neste sábado, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. No mesmo dia e horário, o Boa vai até Criciúma (SC) para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

BOA 2 x 2 SÃO BENTO

BOA – Fabrício; Erick, Gustavo Geladeira, Caíque e Charles; Amaral (Genesis), Machado (Djavan), Thallyson (Leandro Canhoto) e Alyson; William Barbio e Douglas Baggio. Técnico: Daniel Paulista.

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Lucas Farias (Walterson), João Paulo, Douglas Assis e Paulinho; Doriva, Dudu Vieira, Lucas Crispim, Rodolfo (Diogo Oliveira) e Everaldo; Ronaldo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOLS – Gustavo Geladeira, a 1, e Ronaldo, aos 6 minutos do primeiro tempo; Ronaldo, aos 3, e William Barbio (pênalti), aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Douglas Baggio, William Barbio, Djavan e Caíque (Boa); Paulinho (São Bento).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).