São Bento quebra jejum de cinco jogos, bate Oeste e deixa degola da Série B

O São Bento quebrou jejum de cinco jogos sem vencer ao bater o Oeste pelo placar de 1 a 0 na noite desta terça-feira, na Arena Barueri, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que o time sorocabano ganhasse seis posições na tabela de classificação e deixasse a zona de rebaixamento.

Com o resultado, o São Bento foi para a 12.ª colocação e não pode voltar ao descenso, pois o Criciúma ficou no empate sem gols com o Guarani e o Paysandu e o Juventude se enfrentam na rodada. O Oeste viu cair uma invencibilidade de cinco jogos e acabou desperdiçando a oportunidade de encostar no G4. É o 11.º, com 33.

Apesar de terem objetivos distintos dentro da competição, Oeste e São Bento fizeram um primeiro tempo equilibrado. O time da casa teve um pouco mais de posse de bola, mas viu a equipe sorocabana ser mais perigosa. A primeira boa chance foi aos oito minutos, quando Tony cruzou e Leandro Amaro quase marcou contra.

O São Bento continuou em cima e novamente perdeu outra oportunidade de marcar. Ronaldo partiu em velocidade pelo lado direito, invadiu a área e cruzou. Francis se esticou todo, mas não conseguiu empurrar para as redes. Tadeu ainda salvou o time de Barueri ao pegar uma cabeçada à queima-roupa de Anderson Salles.

A resposta do Oeste foi apenas aos 36 minutos. Mazinho puxou contra-ataque e chutou em cima da defesa. A bola sobrou limpa para Pedrinho, que parou em Rodrigo Viana. O São Bento ainda perdeu a melhor oportunidade com Ronaldo. O atacante recebeu sozinho dentro da área, dominou e chutou pela linha de fundo.

O segundo tempo começou devagar e foi ganhar em emoção a partir dos 23 minutos, quando Francis recebeu na entrada da área e chutou para defesa de Tadeu. Na sobra, Samuel mandou para fora.

O time sorocabano foi transformar a superioridade em gol aos 34 minutos. O Oeste saiu jogando errado e entregou de bandeja para Tony. Ele cruzou na medida para Francis, que mandou para o fundo das redes. Após o gol, o São Bento fechou a casa, segurou a pressão do Oeste e acabou conquistando um grande resultado fora de casa.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta o Vila Nova na segunda-feira, às 20h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Na terça-feira, às 20h30, o São Bento recebe o Paysandu, no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA:

OESTE 0 X 1 SÃO BENTO

OESTE – Tadeu; Daniel Borges, Patrick, Leandro Amaro e Conrado; Betinho, Marciel (Carlinhos), Mazinho (Jean) e Marcinho (Léo Artur); Pedrinho e Zé Eduardo. Técnico: Roberto Cavalo.

SÃO BENTO – Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Abuda (Samuel Santos) e Dudu Vieira; Ronaldo (Luidy), Joãozinho (Luizão) e Francis. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS – Francis, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF)

CARTÕES AMARELOS – Marciel (Oeste); Abuda e Tony (São Bento)

RENDA – R$ 6.440,00

PÚBLICO – 770 pagantes

LOCAL – Arena Barueri, em Barueri (SP).