Santos tenta reverter vantagem do Corinthians para chegar a final

Foto: Rodrigo Coca - Ag. Corinthians

Santos e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, às 20 horas, no Pacaembu, por vaga na final do Paulistão. As equipes tropeçaram em seus últimos compromissos pela Copa do Brasil e, por isso, estão sob desconfiança dos torcedores.

Todos os ingressos foram vendidos para os santistas, a torcida única da vez. A situação do Corinthians é mais cômoda porque garantiu lugar na próxima fase da Copa do Brasil mesmo com a derrota para o Ceará. Além disso, superou o Santos no jogo de ida do Estadual por 2 a 1, em Itaquera, e garante vaga na decisão com um empate.

O Santos precisa reagir. Perdeu para o Atlético-GO no torneio nacional por 1 a 0, fora de casa, no jogo de ida, mas tem chance de se recuperar. Jogou com reservas no confronto em Goiânia para priorizar a passagem à decisão do Paulistão.

Sampaoli não revelou a escalação que irá a campo. A principal dúvida está no ataque. O treinador deve começar com Rodrygo ao lado de Derlis González. Cueva briga por posição e está pronto para ajudar. O Santos precisa ganhar por diferença de um gol para levar a decisão aos pênaltis ou por dois para ir direto à final.

No Corinthians, Fábio Carille deve contar com o retorno de Manoel, que ficou fora do jogo contra o Ceará por causa de dores no ombro. A tendência é a de que o time seja o mesmo da ida da semifinal do Estadual. Sornoza deve seguir com a vaga no meio-campo e Vagner Love continuará aberto pela direita.

Carille tentou se esquivar ao ser questionado se no Pacaembu o Corinthians ainda se sentia em casa. “Hoje vejo 55% (de chance de vaga) para o Corinthians por causa da pouca vantagem na ida”, afirmou o treinador na última sexta-feira, em entrevista coletiva na qual também anunciou que fecharia os treinos de sábado e domingo após ter sido informado que as atividades da equipe vinham sido espionadas.

Quem triunfar nesta segunda-feira vai ter pela frente o São Paulo na luta pelo título. Neste último domingo, o time tricolor eliminou o Palmeiras, no Allianz Parque, nas cobranças de pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal, o mesmo placar do confronto de ida, no Morumbi.

Corinthians e Santos já se enfrentaram no Pacaembu por 97 vezes. O time do Parque São Jorge leva vantagem: são 36 vitórias, 33 empates e 28 derrotas, de acordo com informações do Almanaque do Timão. A equipe da capital marcou 150 gols e sofreu 134.

O encontro mais recente aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, em outubro, e o Santos foi o mandante. Os anfitriões fizeram valer a presença de seus torcedores e venceram por 1 a 0, com gol de Gabriel.