Santos tem Yuri Lima e Jean Lucas na disputa por vaga e chance de usar time misto

A definição do Santos para enfrentar o Palmeiras, sábado, no Allianz Parque, começará pela definição de quem será um dos volantes titulares, mas também passará pela decisão de usar força máxima ou poupar alguns nomes pensando na Copa Sul-Americana. Na vitória por 3 a 0 sobre o Guarani, na segunda-feira, Alison recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática no compromisso válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Yuri Lima e o recém-contratado Jean Lucas surgem como candidatos óbvios a ocuparem a posição de Alison, com um deles assumindo uma das vagas de volantes do Santos para o clássico – a outra vai ficar com Diego Pituca.

Alison é titular absoluto do meio-campo santista, só não tendo sido titular nesta temporada na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, em 9 de fevereiro, quando foi poupado. E naquela oportunidade, o seu substituto foi exatamente Yuri Lima. O meio-campista, de 24 anos, disputou outros quatro jogos nesta temporada, mas todos saindo do banco de reservas.

Concorrente de Yuri para jogar no sábado, Jean Lucas fez a sua estreia pelo Santos na partida contra o Guarani. O volante iniciou a temporada no Flamengo, tendo disputado dois jogos da Taça Guanabara, mas foi envolvido em negociação como parte do pagamento da venda de Bruno Henrique pelo Santos ao time carioca.

Na segunda-feira, com a vitória sobre o Guarani encaminhada, o técnico Jorge Sampaoli aproveitou o confronto no Pacaembu para promover a entrada de Jean Lucas, lhe dando ritmo de jogo, ao colocá-lo no lugar de Alison aos 24 minutos do segundo tempo.

O ex-flamenguista tende a ser o reserva imediato de Alison e Diego Pituca na sequência da temporada. Porém, o pouco tempo em jogo desde que chegou ao Santos pode levar Sampaoli a dar nova chance para Yuri Lima como titular no sábado.

“É muito cedo. Sabemos que o Alison não poderá jogar. Jean Lucas está há muito pouco tempo no grupo. Essa semana veremos quem será o substituto de Alison. Ele ou Yuri”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O clássico com o Palmeiras é importante para o Santos na busca pela melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista, hoje ocupada pelo time, com 18 pontos. A vantagem da equipe é de quatro pontos para quem está mais próximo, exatamente o time alviverde e o Red Bull Brasil.

Nem por isso, porém, Sampaoli vai utilizar a formação titular, pois na terça-feira seguinte o time receberá, com os portões fechados, no Pacaembu, o uruguaio River Plate para o jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Antes do primeiro confronto, em Montevidéu, que terminou empatado em 0 a 0, Sampaoli escalou uma formação bem diferente no triunfo por 1 a 0 sobre o Mirassol. Naquela oportunidade, Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Alison, Carlos Sánchez, Copete e Derlis González não foram titulares no Estadual, retornando ao time no Uruguai.

Não será surpresa, portanto, se o Santos atuar no estádio do Palmeiras sem a sua força máxima. “Temos que ver com quais jogadores vamos atuar, pensando nas duas partidas”, adiantou o treinador argentino, que agora também conta com Rodrygo, de volta da seleção brasileira sub-20 e que entrou no segundo tempo contra o Guarani para marcar um dos gols da vitória por 3 a 0.