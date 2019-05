Santos recebe Flu em busca de sequência de vitórias

Depois de começar o Brasileirão em alta com vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, fora de casa, o Santos recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro. A equipe busca engatar uma boa sequência de vitórias para começar forte o principal torneio disputado pelo alvinegro neste ano.

Contra o tricolor carioca, porém, o técnico Jorge Sampaoli pode ter um desfalque importante. Jean Mota, artilheiro e melhor jogador do Campeonato Paulista deste ano, disse que não está “100%” e pode ficar de fora do confronto desta quinta. No lançamento da nova camisa oficial do clube praiano, na terça, o meia revelou que não tem atuado na sua melhor forma física. Ele foi substituído no intervalo contra o Grêmio. Foto: Ivan Storti / Santos FC

“Sofri um pisão e não pude jogar a partida inteira. Ainda estou me recuperando e não sei se jogo”, disse, durante o evento de divulgação do novo uniforme. “Espero estar preparado para quinta. Tenho uma dor do joelho direito ainda do jogo do Corinthians. Me incomoda, mas dá para jogar. Não estou 100%, mas meu intuito é ajudar o Santos.”

Trata-se de preocupação para o treinador argentino, que tem deficiências no ataque. O setor ofensivo, aliás, é um dos pontos de interrogação quanto aos titulares para o jogo contra o Fluminense. Depois da boa partida diante do Grêmio, Eduardo Sasha pode pintar novamente na escalação inicial.

Como de praxe, Sampaoli fechou o último treino preparatório para o confronto do Brasileirão. De todo modo, a provável escalação é a seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo e Soteldo.

Sasha pode aparecer no lugar de Rodrygo, ao passo que Felipe Jonatan é cotado para a vaga de Jorge. O atacante e o lateral-esquerdo reservas fizeram os gols da vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, no último domingo. Lucas Veríssimo e Jean Lucas são opções para cabeça de área, normalmente ocupada por Alison.

Ausências certas são Derlis González, suspenso após expulsão contra o Grêmio, e Arthur Gomes, que será emprestado até o fim do ano para a Chapecoense. Outro que pode estar de saída é o volante Yuri, especulado justamente no adversário desta quinta. O lateral-esquerdo Orinho também foi afastado do elenco principal e deve sair do clube. O atacante Yuri Alberto é desfalque em virtude de lombalgia.

Após o treino desta quarta, o volante Jean Lucas, ex-Flamengo concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Ele projetou um duelo difícil contra o Flu. “Deve ser equilibrado, eles gostam da bola e marcam bem no meio”, disse. “Que seja um grande espetáculo. O Fluminense perdeu na primeira rodada, mas podem vir com tudo. Não tem time fraco. Todos buscam o título”.