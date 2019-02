Santos oficializa contratação do meia peruano Cueva

O meia Christian Cueva é o novo reforço do Santos. Nesta quinta-feira, o clube da Vila Belmiro oficializou a contratação do jogador peruano, que estava no Krasnodar, da Rússia. Ele chega por empréstimo até 30 de janeiro de 2020, quando passará a ver um outro acordo entre as partes, em definitivo e que irá vigorar até o fim de 2022.

Antes de fechar com o Santos, Cueva chegou próximo de fechar a sua transferência ao argentino Independiente, em negociação que acabou não se concretizando. A partir disso, o clube acelerou a negociação para fechar a chegada do meia peruano, atendo a um pedido do técnico Jorge Sampaoli. A sua apresentação será às 15 horas de sexta-feira no CT Rei Pelé.

Cueva, de 27 anos, iniciou a sua carreira no Universidad San Martín, depois passando pelo Universidad César Vallejo. Na sequência, deixou o futebol do seu país para defender o chileno Unión Española. Depois, defendeu Rayo Vallecano, Alianza Lima, quando voltou ao Peru e o mexicano Toluca, que o negociou com o São Paulo no meio de 2016.

A contratação, portanto, representa um retorno ao futebol brasileiro para Cueva, que permaneceu por cerca de dois anos no São Paulo, com 20 gols marcados em 89 jogos. Depois, acabou sendo negociado com o Krasnodar, da Rússia, após a Copa do Mundo no país. Ele fez parte do grupo da seleção do Peru no torneio, assim como na edição de 2015 da Copa América e na edição centenária do mesmo torneio, em 2016.

Antes de Cueva, o Santos já havia fechado três contratações para a temporada 2019. O clube também se reforçou com o meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo, o colombiano zagueiro Felipe Aguilar e o goleiro Everson.

Com essas três contratações, o Santos passa a contar com sete estrangeiros no seu elenco, sendo que apenas cinco podem ser relacionados para jogos no futebol brasileiro. Os outros são o uruguaio Carlos Sánchez, o paraguaio Derlis González, o colombiano Jonathan Copete e o costarriquenho Bryan Ruiz, que não foi inscrito no Campeonato Paulista e pediu para ser negociado.

O próximo reforço a ser anunciado pelo Santos deve ser o meia Jean Lucas, que está no Flamengo e chegará como parte da negociação para venda do atacante Bruno Henrique ao time carioca. O volante Ronaldo era a primeira opção, mas as negociações não avançaram para a sua chegada à Vila Belmiro.