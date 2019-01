Santos leva virada do São Caetano e chega pressionado na rodada final da Copa SP

A classificação do Santos para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior está ameaçada. Na noite desta segunda-feira, pela segunda rodada da fase de grupos, o time perdeu para o São Caetano por 2 a 1, de virada, no Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O resultado deixa tudo em aberto no Grupo 25. Na terceira colocação, com três pontos, o Santos precisa de uma vitória na última rodada sobre o vice-líder União Mogi, que tem os mesmos quatro pontos do primeiro colocado São Caetano, que vai encarar o lanterna e zerado Sergipe. Essas partidas serão disputadas na quinta-feira.

Em um primeiro tempo bastante equilibrado, o Santos abriu o placar aos 37 minutos com Well, após uma falha do sistema defensivo adversário. O São Caetano, porém, voltou ligado do intervalo e conseguiu a virada com gols de Rafael Menezes e Emerson.

Até o momento, são 20 times classificados para a segunda fase da Copa São Paulo. São eles: Corinthians, Internacional, Goiás, Ituano, Nacional, São José-RS, Marília, Primavera, Fortaleza, Sport, Vocem, Flamengo-SP, Oeste, Manthiqueira, Athletico-PR, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária, Audax e Fluminense.

Confira os resultados desta segunda-feira na Copa São Paulo:

Taubaté-SP 1 x 1 Carajás-PA

Audax-SP 3 x 0 Parnahyba-PI

Atlético Tubarão-SC 0 x 0 Vasco

Sete de Dourados-MS 0 x 2 Fluminense

União Mogi-SP 1 x 0 Sergipe

Santo André 1 x 1 Paraná

São Caetano 2 x 1 Santos