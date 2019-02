Santos joga mal, perde gols e fica no 0 a 0 com o River Plate-URU

O Santos empatou por 0 a 0 com o River Plate-URU, nesta terça-feira, em Montevidéu, pela partida de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O time treinado por Jorge Sampaoli perdeu chances de gol e teve de lidar com a expulsão de Orinho, que deixou a equipe com dez homens em campo durante a metade final do segundo tempo.

Os dois times vão voltar a se enfrentar daqui duas semanas, às 19h15, no Pacaembu. Por causa de uma punição sofrida em 2018, o Santos ainda tem duas partidas a cumprir com portões fechados e essa será a primeira. O time brasileiro precisa vencer para se classificar, enquanto ao River Plate-URU basta qualquer empate com gols. A repetição do placar leva a definição da vaga para os pênaltis.

O primeiro tempo teve poucas emoções. O Santos começou a partida recuado e viu o River Plate-URU chegar duas vezes ao ataque nos primeiros minutos, mas sem perigo. Aos 13, Derlis González saiu na cara do goleiro e teve finalização defendida, mas pegou o rebote. O paraguaio rolou para Copete chutar, mas o zagueiro Iván Silva salvou em cima da linha.

Derlis ainda teve uma chance clara para finalizar de voleio, mas a bola saiu por cima. Assim a etapa final terminou zerada. No começo segundo tempo, o Santos aumentou o ritmo e teve um gol anulado, de Copete, além de chances claras perdidas por Carlos Sánchez e Diego Pituca, mas o panorama da partida mudou aos 21 minutos, quando Orinho foi expulso por falta na entrada da área.

O River Plate-URU se empolgou com a superioridade numérica e deixou a postura cautelosa nos minutos seguintes ao cartão vermelho de Orinho. Aos 24, Vanderlei fez grande defesa após Mauro Da Luz invadir a área pelo lado direito e chutar forte. Apesar da empolgação, porém, a equipe uruguaia pouco ameaçou a defesa adversária na sequência da partida. Sem conseguir contra-atacar, o Santos se conformou com o resultado e conseguiu segurar o placar.

FICHA TÉCNICA:

RIVER PLATE-URU 0 x 0 SANTOS

RIVER PLATE-URU – Gastón Oliveira; Claudio Herrera, Iván Silva, Augustin Ale e Luis Oliveira; Sebastian Píriz, Calzada, Ospitaleche e Juan Plada; Mauro Da Luz e Juan Olivera (Gabriel Leyes). Técnico: Jorge Giordano.

SANTOS – Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Orinho; Alison, Diego Pituca (Yuri), Carlos Sánchez e Jean Mota (Matheus Ribeiro); Derlis González e Copete (Soteldo). Técnico: Jorge Sampaoli.

CARTÕES AMARELOS – Leyes (River Plate-URU) e Derlis González (Santos).

CARTÃO VERMELHO – Orinho (Santos).

ÁRBITRO – Germán Delfino (ARG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Luiz Franzini, em Montevidéu (Uruguai).