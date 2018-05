Santos, Grêmio e Corinthians abrem quartas de final da Copa do Brasil em casa

Após definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, a CBF também sorteou, nesta quarta-feira, os mandos de campo dos duelos da próxima fase da competição. E definiu que Corinthians, Grêmio e Santos atuarão em casa no primeiro jogo das respectivas séries.

Como mandante, o Corinthians enfrentará a Chapecoense, o Grêmio duelará com o Flamengo e o Santos vai ter pela frente Cruzeiro ou Atlético Paranaense. Além disso, o time que avançar na série entre Vasco e Bahia fará o primeiro jogo contra o Palmeiras.

A situação, evidentemente, se inverterá nos confrontos de volta. Assim, eles serão: Chapecoense x Corinthians, Palmeiras x Vasco ou Bahia, Flamengo x Grêmio e Cruzeiro ou Atlético-PR x Santos.

Após a definição dos confrontos e dos mandos de campo, a CBF vai determinar a tabela da próxima fase da competição. De qualquer forma, segundo informações divulgadas por Manoel Flores, diretor de competições da CBF, as quartas de final serão realizadas nos dias 1º, 8, 15 e 29 de agosto.

As oitavas de final da Copa do Brasil, porém, ainda precisam ser concluídas, sendo que os dois duelos ainda não finalizados são Vasco x Bahia e Cruzeiro x Atlético-PR. Somente os jogos de ida destes confrontos foram disputados. As duas partidas da volta estão marcadas para 16 de julho, apenas um dia depois da final da Copa do Mundo na Rússia. O Bahia venceu o Vasco por 3 a 0 em casa, enquanto o Cruzeiro bateu o Atlético-PR por 2 a 1 em Curitiba.