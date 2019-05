Santos fecha treino antes de jogo com Fluminense e encaminha renovação de Pituca

O técnico Jorge Sampaoli fez mistério e fechou o treino desta quarta-feira, no encerramento da preparação do Santos para o duelo com o Fluminense, nesta quinta, na Vila Belmiro. A grande novidade do dia foi o avanço das negociações pela renovação contratual de Diego Pituca, destaque da equipe na temporada.

O novo contrato do jogador vinha sendo motivo de rusgas entre seu empresário, Adalberto Almeida, e o presidente do clube, José Carlos Peres. As conversas se arrastavam desde o começo do ano e o representante de Pituca chegou a dar as negociações como encerradas em fevereiro. Em abril, o atleta manifestou publicamente sua vontade de ficar. Agora, parece que o acordo finalmente está encaminhado.

Ainda falta a oficialização do contrato, mas as duas partes já confirmaram o desfecho das tratativas. O novo vínculo se estenderá até 30 de abril de 2023. Anteriormente, o jogador tinha compromisso com o clube da Vila Belmiro até maio de 2021.

A multa rescisória também foi aumentada, chegando à cifra de R$ 50 milhões para times brasileiros e 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 221 milhões) para equipes estrangeiras. O Santos segue com 50% dos direitos econômicos do santista.

Além disso, o volante também será valorizado. O atleta receberá três vezes mais do que antes, com vencimentos saindo dos R$ 30 mil para a casa dos R$ 100 mil. Recompensa para um dos mais consistentes jogadores do elenco santista em 2019.

Nesta temporada, ele atuou em 22 jogos do clube alvinegro. Foi titular em todos e substituído em apenas três, marcando dois gols. Versátil, Pituca jogou tanto no meio quanto na lateral-esquerda no Paulistão, sempre com bom rendimento. Ele é titular absoluto e um dos homens de confiança do treinador argentino. Também foi eleito o melhor volante do Estadual.

TREINO – Na última atividade preparatória para o confronto diante do Fluminense, Sampaoli fechou o treino, como de praxe. O argentino mantém mistério quanto aos titulares do Santos, mas, com base nas últimas partidas, é possível esboçar os onze iniciais da equipe alvinegra.

A escalação deve ser a seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo e Soteldo. Felipe Jonatan é opção para a lateral-esquerda, enquanto Eduardo Sasha pode pintar no ataque. Também utilizados recentemente, Lucas Veríssimo e Jean Lucas podem aparecer na vaga de Alison, a depender do equilíbrio de meio-campo desejado pelo treinador.

Uma ausência certa é a de Arthur Gomes. O atacante acertou empréstimo com a Chapecoense até o fim da atual temporada e se despediu do elenco santista nesta quarta. Outro que pode deixar o plantel alvinegro é o volante Yuri, que é especulado no Fluminense.