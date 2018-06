Santos enfrenta o Fluminense no Maracanã para evitar nova turbulência

Na tentativa de evitar a chegada de uma nova crise, o Santos visita o Fluminense nesta quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

Após duas boas partidas contra Vitória e Corinthians, que garantiram um triunfo e um empate, o time santista voltou a oscilar e foi derrotado para o Internacional na Vila Belmiro na rodada anterior. Se não vencer novamente, tem boas chances de voltar à zona de rebaixamento, já que soma 10 pontos e é o primeiro time fora da zona da degola no momento.

A pressão maior quem sofre é o técnico Jair Ventura. Apesar de ter o elenco ao seu lado – Gabriel, por exemplo, saiu em defesa do treinador – Jair não tem sua permanência garantida pelo presidente do clube, José Carlos Peres, em caso de novo tropeço.

“Depois desse jogo, vamos nos reunir e fazer um balanço, uma conversa franca para entender. Estar a um ponto da zona de rebaixamento não é confortável. Eu também não estou garantido, temos que ver o que ele precisa. O conjunto que vai decidir o que vai acontecer daqui para frente”, disse o mandatário.

Principal nome do time, o jovem Rodrygo pode ficar fora do duelo. O atacante não viajou ao Rio com o grupo e o motivo pela ausência seria uma proposta do Real Madrid de 45 milhões de euros (cerca de R$ 195 milhões) pelo jovem atleta. O Santos emitiu nota admitindo que há propostas de clubes europeus, mas disse não entender o motivo pelo sumiço do atleta.

O clube alvinegro não estaria disposto a aceitar a proposta do time espanhol. Em reunião do Comitê de Gestão na noite de segunda-feira, a diretoria decidiu vender Rodrygo apenas pela multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 218 milhões).

Dois desfalques são certos: o zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpre suspensão após ser expulso na última partida, e o atacante Eduardo Sasha, fora em razão de um problema no tornozelo direito. Gustavo Henrique é o substituto natural de Veríssimo, que está perto de ser negociado com o futebol francês.

Na frente, Bruno Henrique e Copete disputam a vaga de Sasha. O primeiro teria vaga assegurada, mas ainda não está 100% fisicamente. Se Rodrygo não atuar, é possível que Jair escale mais um meia, que pode ser Léo Cittadini, abrindo mão dos três atacantes.