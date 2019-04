Santos e Vasco vão duelar às 19h15 das duas próximas quartas na Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela de quatro dos cinco confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, que serão disputados nos próximos dois meios de semana e vão dar vagas nas oitavas de final. O destaque é o confronto entre Santos e Vasco, marcado para as próximas duas quartas.

O primeiro será às 19h15 do dia 17 na Vila Belmiro. Depois, no dia 24, também às 19h15, os times vão se enfrentar em São Januário.

Outros dois jogos de ida da quarta fase da Copa do Brasil vão ser realizados na próxima quarta-feira, sendo que ambos começarão às 21h30: Fluminense x Santa Cruz, no Maracanã, e Chapecoense x Corinthians, na Arena Condá. E a rodada de ida terá um confronto na quinta, às 20 horas, na Fonte Nova: Bahia x Londrina.

Os jogos de volta da quarta fase da Copa do Brasil estão marcados para os dias 24 e 25. Na quarta-feira (dia 24), além de Vasco x Santos, às 19h15, o Corinthians terá pela frente a Chapecoense, em Itaquera, às 21h30. Já na quinta, vão ser disputados os duelos Londrina x Bahia, às 19h15, no Estádio do Café, e Santa Cruz x Fluminense, às 21h30, no Arruda.

Há, ainda, um confronto indefinido na quarta fase da Copa do Brasil: o duelo entre Juventude e quem for o ganhador de Bragantino-PA x Vila Nova – os dois times jogarão nos próximos dias 16, em Goiânia, e 20, em Belém.

Os cinco times que avançarem nesta etapa da Copa do Brasil vão se juntar, nas oitavas de final, a Atlético-MG, Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo (os oito que se garantiram presença na Copa Libertadores deste ano), mais Fortaleza (campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018), Paysandu (ganhador da Copa Verde) e Sampaio Corrêa (vencedor da Copa do Nordeste).