Santos e São Paulo se acertam por Vitor Bueno, mas esperam liberação da Ucrânia

Santos e São Paulo chegaram a um acordo pelo empréstimo do meia-atacante Vitor Bueno. Para ser finalizada, a negociação depende do envio do documento de transferência pelo Dínamo de Kiev até 23h59 desta quarta-feira, quando se encerra a janela de transferência para atletas do exterior chegarem a times brasileiros.

Vitor Bueno pertence ao Santos, mas está emprestado até o meio de 2020 para o clube ucraniano. Após a chegada do documento do exterior, o jogador será novamente registrado pelo Santos e transferido para o São Paulo. A negociação nacional pode ser realizada nesta quinta-feira, independentemente da janela internacional.

O São Paulo abre mão dos 10% a que teria direito sobre o valor pago pelo Santos ao Krasnodar, da Rússia, pela compra de Cueva. O valor equivale a US$ 700 mil (R$ 2,7 milhões). O jogador aceitou reduzir o salário que receberia no São Paulo para que R$ 600 mil sejam repassados ao Santos ao longo do período de empréstimo.

O objetivo inicial do presidente do Santos, José Carlos Peres, era conseguir um valor de compra fixado para Derlis González, que foi trocado por Vitor Bueno até junho de 2020. Mas não teve sucesso na negociação.

No meio da tarde desta quarta-feira, Raí, diretor executivo de futebol, classificou o negócio como “difícil” exatamente por causa da falta de tempo hábil para fechá-lo. “Em relação ao Vitor Bueno, (o negócio) dificilmente será concretizado. Tivemos interesse, fizemos um esforço, mas é difícil”, afirmou o dirigente durante a apresentação do meio-campista Tchê Tchê, no CT da Barra Funda, em São Paulo.

Vitor Bueno atuou por 80 minutos em quase oito meses no Dínamo de Kiev. Uma lesão muscular na intertemporada dificultou a afirmação no elenco. Embora não tenha sido indicado diretamente pela comissão técnica, Cuca aprovou a negociação que estava em curso.