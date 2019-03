Santos defende vantagem obtida no jogo de ida para ir às semifinais do Paulistão

O Santos joga a classificação às semifinais do Campeonato Paulista nesta terça-feira, quando visita o Red Bull Brasil às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O time do técnico argentino Jorge Sampaoli chega com a vantagem de ter vencido bem no confronto de ida, no último sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, por 2 a 0.

Dos quatro grandes do estado, o Santos foi o que conseguiu a maior vantagem na ida. Por causa do triunfo no primeiro jogo, a equipe alvinegra pode até ser derrotada por um gol de diferença que estará novamente nas semifinais do Paulistão. Nas últimas 10 edições do torneio, somente em uma o clube não chegou a esta fase.

Trata-se, também, da chance de recuperação do Santos, que vivia momento conturbado na temporada. Depois de arrancar no início do ano, vencendo seis das primeiras sete partidas, o time alvinegro caiu de produção e chegou ao mata-mata em meio a um jejum de três partidas, nas quais sequer marcou gols.

Mas contra o Red Bull Brasil, o ataque santista voltou a funcionar. Carlos Sánchez e Diego Pituca marcaram os gols do Santos em uma partida na qual a equipe foi eficaz para aproveitar os erros defensivos do adversário.

Nesta terça-feira, a ordem é repetir o desempenho e esquecer os problemas extracampo. Afinal, se dentro de campo o time encaminhou vaga às semifinais, fora dele o clube enfrenta problemas financeiros e atrasou os salários de fevereiro aos jogadores. Nesta segunda, Felipe Jonatan chegou a dizer que a questão não havia sido resolvida, mas o presidente José Carlos Peres apareceu na sequência para garantir que tudo foi acertado.

“Não estamos quebrados. Foi um problema de fluxo de caixa. Os salários foram saldados hoje (segunda-feira)”, afirmou. “Pagamos apenas a parte da comissão técnica, o que gerou um desconforto. Mas isso já passou, bola para frente. Temos jogo amanhã (terça) e a boa notícia é que o grupo pagou. Lamentamos o atraso e pedimos desculpas aos atletas”.

RED BULL BRASIL – Do outro lado, o Santos vai encarar a grande surpresa deste Paulistão. Afinal, o Red Bull Brasil fez a melhor campanha de toda a primeira fase, ficando inclusive na frente do time alvinegro no Grupo A, e promete fazer jogo duro pela classificação.

Precisando vencer por três ou mais gols de diferença para ficar com a vaga no tempo normal, a ordem na equipe campineira é cometer menos falhas. O técnico Antonio Carlos Zago criticou bastante a atuação do último sábado, disse que seus comandados “nunca erraram tanto” quanto naquela partida, mas cravou: “Temos condições de melhorar neste aspecto”.