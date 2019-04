Santa Cruz avança à 4ª fase e Bragantino-PA chega à 3ª na Copa do Brasil

Chapecoense e Santa Cruz garantiram vagas na quarta fase da Copa do Brasil, com vitórias nesta quarta-feira, nos jogos de volta da terceira etapa. Já o Bragantino do Pará chegou à terceira fase ao vencer o Aparecidense-GO por 3 a 2.

No Arruda, o Santa Cruz jogou bem e fez 3 a 0 em cima do ABC, que tinha vencido em casa por 1 a 0. Pipico fez dois gols, um de cabeça e outro de pênalti, e Charles completou o placar.

No duelo catarinense, mesmo atuando no Heriberto Hulse, a Chapecoense foi melhor e fez 2 a 0 no Criciúma com gols de Victor Andrade e Rildo, um em cada tempo. No primeiro jogo, a Chapecoense já tinha vencido o rival por 3 a 2.

Os jogos da quarta fase serão conhecidos através de sorteio realizado pela CBF. De qualquer forma, quem chegou à nova etapa garantiu a premiação de R$ 1,9 milhão.

No Mangueirão, em Belém, em jogo pela segunda fase, o Bragantino-PA venceu o Aparecidense por 3 a 2. Agora vai pegar o Vila Nova-GO. Os gols paraenses foram marcados por Marco Goiano, duas vezes, e Lukinha, enquanto Rayro anotou os dois gols goianos, que tinham eliminado a Ponte Preta.