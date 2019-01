Santa Bárbara recebe primeira fase do mata-mata

Apesar da eliminação do União Barbarense, Santa Bárbara d’Oeste segue como uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019. A cidade recebe nesta sexta-feira o jogo entre Desportiva Ferroviária (ES) e Galvez (AC). A partida é válida pela segunda fase da competição, a primeira no formato mata-mata, e acontece às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

A Desportiva Ferroviária foi a primeira colocada do Grupo 14, chave que também contava com o Leão da 13. A equipe capixaba venceu o União por 2 a 0, na segunda rodada, e está com 100% de aproveitamento no certame.

O Galvez ficou em segundo lugar no Grupo 13, com seis pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras. O time acriano tem um histórico de superação no torneio, já que entrou na disputa desfalcado de seis jogadores, que foram diagnosticados com caxumba.

Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

Brincadeira

Nesta quarta-feira, logo após a derrota do União para o Vitória (BA), por 1 a 0, a reportagem flagrou uma mensagem “divina” no Antonio Guimarães. Havia um papel colado na porta de uma das salas próximas ao vestiário. Nele, tinha uma mensagem, com o título “Propriedade de Jeová” e os dizeres: “Esta porta tá marcada pelo sangue de Jesus Cristo… Pense bem antes de tentar roubar algo”. O texto foi assinado pelo “Servo do Senhor”.

O presidente do clube, Daniel de Castro, o Gordo, disse que não sabia desse papel. “Deve ser zoeira dos jogadores”, comentou.