Santa Bárbara já tem dois garantidos na semi

O São Fernando e o Esmeralda já garantiram, com um jogo de antecedência, passagem para as semifinais do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. As equipes conquistaram a vaga neste sábado, quando venceram suas partidas. Os confrontos foram válidos pela segunda rodada da segunda fase.

O São Fernando goleou o PSV/Zabani por 6 a 1 no CEM (Centro Esportivo Municipal) João Querubim Teodoro, no Santa Rita, e chegou aos seis pontos. Com três pontos a menos, o Esmeralda bateu o Bandeirantes por 2 a 1 no CEM José Aparecido Rocha, no Laudissi. O São Fernando e o Esmeralda são o primeiro e segundo colocados do Grupo D, respectivamente.

Os outros integrantes da chave, PSV/Zabani e Bandeirantes, têm três pontos negativos cada, devido à punição decorrente do tumulto que ocorreu na última partida entre as equipes. Como só há uma rodada em disputa, nenhum desses times pode alcançar as duas primeiras posições.

No Grupo E, Holanda e Romano estão à frente com quatro pontos cada, mas ainda podem ser ultrapassados pelo Lado Leste. Com nenhum ponto conquistado, o União Aparecida já está eliminado. Conforme o regulamento, os dois melhores de cada grupo avançarão no torneio.

2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

Lado Leste 1 x 1 Romano

Bandeirantes 1 x 2 Esmeralda

São Fernando 6 x 1 PSV/Zabani

Holanda 4 x 0 União Aparecida