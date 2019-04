Sampdoria derrota o Genoa no clássico e sobe em sua luta para ir à Liga Europa

Postulante a uma vaga na Liga Europa, a Sampdoria derrotou o Genoa por 2 a 0 neste domingo, no clássico de Gênova, em casa, no estádio Luigi Ferraris, e ganhou fôlego na luta pelo seu principal objetivo no Campeonato Italiano.

O triunfo diante do arquirrival manteve a Sampdoria na nona posição, com 48 pontos, mas agora a quatro pontos da Atalanta, que ocupa o sexto lugar, o último dentro da zona de classificação à Liga Europa. Em relação ao Milan, que fecha o grupo dos times que vão à Liga dos Campeões, são sete pontos de diferença. Já o Genoa ainda segue ameaçado pelo rebaixamento. Está na 15ª posição e soma 34 pontos, seis a mais que o Empoli, o primeiro time na zona do descenso.

O francês Gregoire Defrel abriu o caminho para o triunfo com um gol aos três minutos de jogo e o incansável Fabio Quagliarella recuperou a liderança na artilharia do torneio ao fechar o placar em cobrança de pênalti, no começo do segundo tempo. A falta dentro da área causou a expulsão do zagueiro Davide Biraschi e deixou a Sampdoria tranquila para sustentar a vantagem até o fim.

Aos 36 anos, o Quagliarella chegou à marca de 22 gols na competição e soma um a mais que o polonês Krzysztof Piatek, do Milan, e tem dois de vantagem em relação ao colombiano Duván Zapata, que pertence à Sampdoria, mas defende a Atalanta por empréstimo. Cristiano Ronaldo, da Juventus, tem 19 bolas na rede e ainda está no páreo nesta briga pela artilharia.

O Torino, sétimo colocado, desperdiçou boa oportunidade de chegar aos mesmos 52 pontos da Atalanta ao não passar de um empate por 1 a 1 com o Cagliari, em Turim. Com o resultado, a equipe ficou com 50 pontos na sétima posição, enquanto o time visitante foi aos 37 pontos e ocupa o 12º lugar.

Nos outros jogos da 32ª rodada já encerrados neste domingo, Fiorentina (décima colocada, com 40 pontos) e Bologna (17º, com 31) empataram sem gols, assim como Sassuolo (11º, com 37) e Parma (14º, com 35).