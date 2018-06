Sampaoli treina Argentina com três zagueiros e faz mistério no meio-campo

A seleção argentina realizou nesta quarta-feira um treino na cidade de Bronnitsy e em seguida viajou para Nijni Novgorod, onde enfrentará a Croácia na quinta-feira, às 15h (de Brasília), pelo Grupo D da Copa do Mundo.

O técnico Jorge Sampaoli fechou a atividade para os jornalistas e manteve o mistério sobre quem ocupará a vaga de volante ao lado de Mascherano. Maxi Meza e Enzo Pérez disputam a posição. O restante da equipe está praticamente encaminhada com algumas modificações em relação ao frustrante empate contra a Islândia na estreia.

A principal novidade foi a saída do atacante Di María para a entrada do meia Pavón. O treinador também mexeu na formação defensiva e deverá entrar em campo com três zagueiros: Mercado, Otamendi e Tagliafico.

A seleção croata venceu a Nigéria por 2 a 0 na primeira rodada e pode encaminhar a classificação com um novo triunfo. Se somar mais três pontos, acaba também com a possibilidade da Argentina alcançar a liderança da chave.

O técnico Jorge Sampaoli concederá entrevista coletiva ainda nesta quarta-feira, às 12h (de Brasília). No entanto, a tendência é que mantenha o mistério e não confirme os 11 titulares da partida. A Argentina deve entrar em campo com Caballero; Mercado, Otamendi e Tagliafico; Salvio, Mascherano, Meza (Enzo Perez) e Acuña; Messi, Pavón e Agüero.