Salah participa de primeiro treino coletivo com a seleção do Egito

O atacante Mohamed Salah realizou o primeiro treino coletivo dele com o elenco do Egito nesta quarta-feira, em Grózni, onde a comissão técnica e os jogadores egípcios se preparam para o início da Copa do Mundo da Rússia. Assim, aumenta a chance de o jogador do Liverpool atuar na estreia de sua seleção no Mundial, contra o Uruguai, às 9 horas (de Brasília) de sexta-feira, em Ecaterimburgo.

Salah sofreu uma lesão no ombro direito após disputa de bola com Sergio Ramos, durante a final da Liga dos Campeões da Europa, realizada em 26 de maio. O atacante foi substituído aos 29 minutos do primeiro tempo da decisão, que terminou com vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Liverpool, em Kiev, na Ucrânia.

Na terça-feira, o médico da seleção do Egito, Mohamed Abu Al Ela, afirmou que a comissão técnica vai esperar até o último momento para decidir se o jogador vai atuar da estreia. A participação de Salah no treino comandado pelo técnico Héctor Cúper foi acompanhada de perto pelo fisioterapeuta Rubén Pons.

Depois da partida contra o Uruguai, o Egito terá pela frente a anfitriã Rússia, às 15 horas (de Brasília) do dia 19, em São Petersburgo. A seleção egípcia vai terminar participação no Grupo A do Mundial contra a Arábia Saudita, às 11 horas (de Brasília) do dia 25, em Volgogrado.