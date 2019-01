Salah, Mané e Aubameyang são os finalistas do prêmio melhor jogador da África

Três atletas que atuam no futebol inglês vão disputar o prêmio de melhor jogador da África em 2018. Os finalistas da premiação são o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané (ambos do Liverpool) e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

A Confederação Africana de Futebol anunciou nesta terça-feira os finalistas, após uma lista original de 34 jogadores ser indicada ao prêmio, sendo que os concorrentes são os mesmos de 2017. O vencedor será anunciado no dia 8 de janeiro em Dacar, no Senegal.

Atual detentor do prêmio, Salah contribuiu muito com seus gols para ajudar o Liverpool a alcançar a final da Liga dos Campeões na temporada passada. Uma lesão no ombro o impediu de estar em forma na disputa da Copa do Mundo pela seleção do Egito, que foi eliminado na fase de grupos na Rússia. Recuperado, fez o gol decisivo sobre o Napoli, em dezembro, que classificou o time inglês para as oitavas da Liga dos Campeões a serem disputadas em fevereiro.

Mané, terceiro colocado na eleição de 2016, tenta se tornar o primeiro senegalês a ganhar o prêmio desde de El Hadji Diouf, em 2002. Já Aubameyang, que no fim de janeiro trocou o Borussia Dortmund pelo Arsenal, é o atual artilheiro do Campeonato Inglês. Eleito em 2015 o melhor jogador da África, ele soma a quinta nomeação consecutiva.