Sala morreu por lesões na cabeça e no tronco

A morte do argentino Sala foi provocada por lesões no tronco e na cabeça, sofridas na queda de seu avião. A autópsia realizada no corpo do jogador comprovou as causas do falecimento, que foram reveladas nesta segunda-feira pelo médico legista responsável pelo caso.

Sala teve a morte confirmada na última quarta-feira, depois que a polícia identificou como dele o corpo encontrado no Canal da Mancha, dentro dos destroços do avião em que estava. Única outra pessoa que estava na aeronave, o piloto David Ibbotson continua desaparecido. Foto: Reprodução / Facebook

Investigador da região de Dorset responsável pelo caso, Brendan Allen explicou durante entrevista coletiva nesta segunda que a investigação pode levar até 12 meses para ser concluída.

Sala e Ibbotson estavam a bordo do avião que desapareceu do radar no Canal da Mancha em 21 de janeiro, em voo que ia da cidade francesa de Nantes para Cardiff, a capital do País de Gales. O corpo do jogador, no entanto, só foi resgatado na noite de quarta (horário de Brasília) pela Agência de Investigação de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha (AAIB, na sigla em inglês).

Os restos da aeronave foram localizados no domingo anterior, após a família do jogador levantar fundos para iniciar uma busca privada com David Mearns, um especialista norte-americano em detecção de naufrágios, em colaboração com investigadores britânicos. Antes, buscas haviam sido feitas pelas autoridades britânicas, mas posteriormente foram interrompidas.