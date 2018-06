Sagna defende Pogba e diz que jogador vai brilhar na Copa do Mundo

O lateral-direito Bacary Sagna espera uma grande Copa do Mundo de Paul Pogba pela seleção francesa e defendeu o ex-companheiro das críticas que o jogador recebe de torcedores do Manchester United, insatisfeitos com o desempenho do meio-campista. O atleta foi contratado pelo clube inglês ao custo de 105 milhões de euros (cerca de R$ 369 milhões no câmbio da época), em agosto de 2016.

De acordo com o defensor do Benevento, Pogba cumpre as obrigações dele em campo. “Ele tem uma personalidade especial e é muito importante para nosso time. As pessoas têm de lembrar que ele é apenas um jogador de meio-campo. Ele recebe ordens do treinador. Para mim, um volante tem a função de proteger a equipe e defender em primeiro lugar e é isso que ele tem feito. Mas eu tenho a expectativa de vê-lo brilhando e ele vai brilhar”, disse Sagna ao canal Sky Sports.

Fora da Copa, o lateral-direito acredita que recebe uma pressão exagerada. “Ele teve uma temporada mediana com o Manchester United porque ele foi muito criticado, milhões de pessoas esperam que faça muito gols e outras coisas”, comentou o jogador de 35 anos, que defendeu a França na Eurocopa de 2016 e nos Mundiais de 2010 e 2014.

A França vai estrear na Copa contra a Austrália, às 7 horas (de Brasília) deste sábado, em Kazan. Os jogos seguintes da seleção francesa serão contra o Peru, na segunda rodada do Grupo B, e a Dinamarca, para fechar participação na primeira fase do torneio.