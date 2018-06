Russos impedem protestos durante Copa e recolhem jornais com críticas ao governo

O governo russo aprovou apenas um quarto dos pedidos por parte de sindicatos para que pudessem realizar protestos contra a decisão do governo de elevar a idade mínima para a aposentadoria, horas antes de a Copa do Mundo começar no dia 14 de junho. Além disso, relatos apontam que autoridades em algumas regiões têm recolhido jornais que criticam as reformas da previdência.

Às vésperas do início do Mundial, aberto com uma vitória da Rússia por 5 a 0 sobre a Arábia Saudita, o governo de Vladimir Putin elevou a idade mínima de aposentadoria em cinco anos para as mulheres e oito para os homens, além de aumentar os impostos sobre os bens de consumo.

A oposição denunciou a manobra, alegando que o Kremlin esperou o momento da Copa para justificar a proibição de protestos pelo país. Pelas leis aprovadas para o torneio, nenhum tipo de manifestação seria autorizada, sob a justificativa de que a segurança dos torcedores era prioridade. Mas a pressão levou o Kremlin a rever sua decisão, na esperança de evitar que o assunto se transforme em uma polêmica para sua imagem no exterior.

De acordo com um comunicado da Confederação Russa dos Trabalhadores, protestos em 30 cidades foram aprovados agora. Mas a lista original tinha 125 solicitações. Vinte e cinco deles foram rejeitados e “mais de 50 pedidos de autorização estão no limbo”. “Outra iniciativa está sendo de mudar o local previsto dos protestos para coloca-los em locais de difícil acesso”, explicou o sindicato, em um comunicado.

Apenas uma cidade-sede da Copa foi autorizada a ter as manifestações. Elas ocorrerão em Kazan, que abrigará uma partida das oitavas de final e outra das quartas do Mundial. Mas a lista de locais que tiveram os protestos recusados inclui as seguintes cidades da Copa: Volgogrado, Ekaterimburgo, Nijni Novgorod, Rostov, Samara e São Petersburgo.

O principal opositor de Putin, Alexei Navalny, também anunciou que fará uma série de protestos pela Rússia a partir do dia 1º de julho. Ele irá percorrer um total de 20 cidades, mas evitou todas as 11 sedes da Copa.

Além disso, um abaixo-assinado liderado por trabalhadores já coletou 2,5 milhões de assinaturas contra a reforma. No Parlamento, porém, ela contou com o apoio de 383 deputados e apenas três votos contrários.

Além da decisão de impedir protestos, as autoridades recolheram um dos jornais da cidade de Stavropol depois que a publicação “Blagodarnenskiye Vesti” trouxe um artigo crítico à reforma da previdência. O jornal foi obrigado a ser republicado, desta vez sem a matéria que causou a censura.