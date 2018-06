Rússia confirma desfalque do atacante Dzagoev contra o Egito

A seleção da Rússia confirmou neste domingo que não poderá contar com o atacante Alan Dzagoev para o segundo jogo da equipe na Copa do Mundo, contra o Egito, na terça-feira. O jogador foi cortado da partida por conta de uma lesão muscular sofrida na partida de abertura do Mundial, na quinta.

Dzagoev sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa ainda no primeiro tempo da partida e deixou a equipe antes mesmo do intervalo. Ele foi reavaliado nos últimos dias e, neste domingo, a seleção anfitriã confirmou a baixa para a segunda rodada do Grupo A da Copa, em São Petersburgo.

Segundo a Federação Russa de Futebol, o jogador nem viajará com o elenco russo para a cidade. “Ele vai permanecer em Moscou para continuar sua reabilitação”, avisou a entidade, via redes sociais. “Depois do jogo em São Petersburgo, o estado físico do jogador será reavaliado.”

Dzagoev, de 27 anos, defende o CSKA Moscou e tem histórico de lesões na seleção. Há dois anos, ele foi convocado para jogar a Eurocopa, mas um problema físico o tirou da competição continental um mês antes da abertura.

Anfitriã da Copa do Mundo, a Rússia surpreendeu no jogo de abertura ao vencer a Arábia Saudita por 5 a 0, em Moscou. O resultado aumentou a expectativa sobre as chances de a seleção russa avançar às oitavas de final. Para tanto, terá que fazer bonito contra o Egito, que terá o retorno de Mohamed Salah, na terça-feira.