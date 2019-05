Rüdiger opera joelho esquerdo e desfalca o Chelsea no restante da temporada

O zagueiro Antonio Rüdiger desfalcará o Chelsea contra o Eintracht Frankfurt no jogo de ida das semifinais da Liga Europa, na Alemanha, nesta quinta-feira, às 16h. O jogador da seleção alemã sofreu uma lesão no joelho esquerdo diante do Manchester United, pelo Campeonato Inglês, e perderá o resto da temporada do time de Londres.

O defensor passou por cirurgia e não estará à disposição do técnico italiano Maurizio Sarri, informou o clube de Stamford Bridge. Rüdiger também vai ficar de fora dos últimos dois jogos do Chelsea no torneio nacional, contra Watford e Leicester City.

“Toni Rüdiger foi submetido a uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo com sucesso hoje (quarta-feira). Ele vai perder o restante desta campanha e vai se reabilitar no verão (europeu) para voltar no início da próxima temporada”, disse o Chelsea em seu site.

“É uma pena não poder ajudar meu time durante os últimos jogos da temporada. Mas a cirurgia no joelho correu bem e já estou pensando positivo novamente”, lamentou o zagueiro em publicação em seu perfil numa rede social.

O dinamarquês Andreas Christensen deve ser o substituto do zagueiro alemão de 26 anos nos compromissos restantes da equipe de Stamford Bridge no fim da temporada 2018/2019. O Chelsea está em quarto no Campeonato Inglês, com 68 pontos, e busca garantir vaga na próxima Liga dos Campeões. Por isso, a Liga Europa ganha importância na parte final da atual campanha, dada a forte concorrência no torneio nacional.