Rossi vence etapa de Long Beach da Indy pelo 2º ano seguido e faz história

Largando na pole position, Alexander Rossi venceu a etapa de Long Beach da Fórmula Indy neste domingo e se tornou o primeiro piloto em 12 anos a triunfar no circuito californiano de ponta a ponta. O piloto da Andretti Autosport foi o vencedor da corrida pelo seguido ano consecutivo e conquistou sua sexta vitória na categoria.

Rossi é apenas o oitavo piloto a vencer mais de uma vez no percurso de rua de Long Beach. “Essa vitória foi especial”, celebrou Rossi. Mario Andretti, Al Unser Jr, Alex Zanardi, Paul Tracy, Sebastien Bourdais, Will Power e Mike Conway foram os outros a alcançar o feito.

A prova foi pouco emocionante e ficou marcado pelo domínio de Rossi. Sem tantas ultrapassagens e com muito erros dos rivais, o norte-americano sobrou no circuito da Califórnia, repetindo o que fez em 2018, com pole e vitória.

Josef Newgarden, campeão da Fórmula Indy em 2017 e líder do campeonato, terminou na segunda posição, chegando mais de 20 segundos atrás de Rossi. Graham Rahal completaria o pódio, mas foi punido por bloquear a ultrapassagem de Scott Dixon com uma manobra irregular. O terceiro lugar, então, ficou com Dixon e Rahal caiu para o quarto posto.

Ryan-Hunter Reay, Simon Pagenaud, Will Power, Takuma Sato, James Hinchcliffe e Felix Rosenqvist completaram o Top 10 da corrida deste domingo. Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan foram o 15º e o 19º colocados, respectivamente.

Com os resultados deste domingo, Newgarden lidera o campeonato com 166 pontos, seguido por Rossi, com 138, e Dixon, com 133. Kanaan ocupa a 19ª posição, com 56 pontos, enquanto Leist é o 23º, com 46.

A próxima corrida da Indy será em 11 de maio, em Indianapolis, no seu circuito misto. A etapa marcará a estreia do uso do defletor, estrutura que será usada para dar maior proteção aos pilotos na exposição no cockpit.