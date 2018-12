Ronaldo sai do banco, marca e garante empate da Juventus contra a Atalanta

Mesmo em uma rara situação em que começou uma partida entre os reservas, Cristiano Ronaldo foi decisivo nesta quarta-feira. O astro português saiu do banco no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o empate da Juventus diante da Atalanta, por 2 a 2, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, a líder Juventus saiu de campo comemorando o empate, que a levou a 50 pontos, nove a mais que o Napoli, que ainda atua nesta quarta. Já a Atalanta perdeu a chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa e parou em sétimo, com 25 pontos.

Mesmo fora de casa, a Juventus foi para cima e marcou logo com um minuto, contando com ajuda do adversário. Alex Sandro cruzou da esquerda, Berat Djimsiti tentou afastar e tocou contra o próprio gol. Aos 23, no entanto, Zapata recebeu na meia-lua, girou como quis para cima de Bonucci e bateu cruzado para deixar tudo igual.

Na volta do intervalo, Bentancur cometeu falta no meio de campo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos sete. A Atalanta aproveitou a superioridade numérica e virou o placar somente três minutos mais tarde. Zapata, novamente, aproveitou escanteio cobrado da esquerda e apareceu sozinho na pequena área para marcar.

Com um a menos e atrás no placar, Massimiliano Allegri ignorou a opção inicial de poupar Cristiano Ronaldo e o colocou em campo aos 20 minutos. Aos 32, após cruzamento para a área, Mandzukic cabeceou para o meio e o português concluiu para selar o empate.

As duas equipes voltam a campo no sábado, pela última rodada do Italiano em 2018. A Juventus vai encarar a Sampdoria em Turim, enquanto a Atalanta duela com o Sassuolo fora de casa.

OUTROS RESULTADOS – Ainda nesta quarta, a Lazio confirmou o favoritismo sobre o Bologna e venceu por 2 a 0, mesmo fora de casa, com gol do brasileiro Luiz Felipe. O resultado levou a equipe a 31 pontos, na quarta colocação, se firmando na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Também por 2 a 0, a Sampdoria passou pelo Chievo, em casa, e chegou à sexta colocação, na zona de classificação para a Liga Europa, ultrapassando a Fiorentina, que caiu diante do Parma, por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Cagliari passou pelo Genoa e se distanciou da zona de rebaixamento.