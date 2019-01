Ronaldo comemora 1º título pela Juventus: ‘Queria começar 2019 com troféu’

Cristiano Ronaldo celebrou nesta quarta-feira seu primeiro título com a camisa da Juventus. O atacante português foi o autor do único gol na vitória da equipe de Turim sobre o Milan na Supercopa da Itália, disputada em Jeddah, na Arábia Saudita.

“Era minha intenção começar 2019 com um troféu. Tenho agora o meu primeiro título com a Juve. Então, estou muito feliz”, declarou o atacante, que reclamou do forte calor ao longo da partida decisiva. “Foi um jogo muito difícil. Estava muito quente. É difícil jogar nestas condições.”

Acostumado a levantar troféus por onde passou, seja no Manchester United ou no Real Madrid, Cristiano Ronaldo disse que o título é “apenas o começo”. “Vamos subir um degrau por degrau. Conquistamos este título, agora temos que trabalhar duro para continuar conquistando novos troféus.”

Apesar do favoritismo da Juventus no Campeonato Italiano, ele pregou cautela na competição. “O Italiano é sempre o principal objetivo da Juve. Estamos na primeira posição da tabela, mas este é um campeonato muito longo. E será duro até o fim. Então temos que trabalhar duro.”

Primeira colocada da tabela do Italiano, a Juventus exibe nove pontos de vantagem sobre o Napoli, o vice-líder. A equipe de Turim soma 53 pontos, contra 44 dos rivais de Nápoles.