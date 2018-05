Romero tem estiramento na coxa e desfalca o Corinthians contra o América-MG

O Corinthians não terá a presença de Romero contra o América-MG, nesta quinta-feira, na Arena Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão. O atacante sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e não conseguirá se recuperar a tempo.

O jogador sentiu dores na coxa durante o jogo contra o Internacional. Na segunda-feira, ele não foi para o gramado e passou por exames nesta terça-feira, onde foi constatado o problema.

Por outro lado, o meia Rodriguinho treinou normalmente nesta terça e deve ter condições de jogo contra o América-MG. Ele não enfrentou o Inter por ter passado por um tratamento dentário.

Além de Romero, outro desfalque certo é o volante Maycon. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Gabriel, que estava suspenso na última partida, retorna ao time.

A definição da equipe do Corinthians acontecerá na quarta-feira, em treinamento que será realizado no CT Joaquim Grava. O time pode ir a campo com Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Paulo Roberto, Rodriguinho e Jadson; Mateus Vital e Roger (Pedrinho).