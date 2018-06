Romero e Rafinha treinam e devem ficar à disposição do Cruzeiro para sábado

Menos de 24 horas depois de ficar no empate por 1 a 1 com o Vasco em casa, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro voltou aos treinos nesta quinta-feira. O técnico Mano Menezes comandou trabalho na Toca da Raposa II visando o confronto de sábado diante da Chapecoense, na Arena Condá, pela 11.ª rodada.

O dia foi de boas notícias para Mano. Recuperados de problemas físicos, o volante Lucas Romero e o meia Rafinha treinaram normalmente e devem ficar à disposição no sábado. Romero havia sofrido um corte no pé diante do Ceará e foi desfalque apenas contra o Vasco, enquanto Rafinha não atua desde 16 de maio, contra o Atlético-PR, quando sentiu uma pubalgia.

Nesta quinta, os jogadores reservas realizaram uma atividade com bola em campo reduzido no CT, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Foi o último treino cruzeirense antes do embarque para Chapecó na manhã desta sexta. À tarde, a equipe treina em solo catarinense.

Depois de tropeçar no Vasco em casa, a ordem no Cruzeiro é vencer fora para recuperar os pontos e não deixar o líder Flamengo se desgarrar na tabela. O volante Henrique, no entanto, alertou para a dificuldade que os mineiros devem encontrar em Chapecó.

“O time da Chapecoense é bem coeso, sabe jogar, é bem organizado em campo. Sempre foram jogos difíceis contra eles. Sabemos da dificuldade que é e como é o Brasileirão como um todo. Vamos para lá sabendo que será mais um jogo difícil, mas que o Cruzeiro também tem feito bons jogos e bons resultados fora de casa. Vamos para mais uma partida difícil, mas espero que possamos buscar o resultado positivo, que é nosso objetivo”, apontou.