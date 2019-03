Romero celebra sequência no Cruzeiro e despista sobre escalação para semifinal

A vitória do Cruzeiro sobre o Deportivo Lara na última quarta-feira, pela Libertadores, teve Fred e Rodriguinho como destaques, mas novamente Lucas Romero como uma das peças mais consistentes da equipe. Feliz com a sequência como titular, algo raro desde que chegou ao clube em 2016, o argentino só pensa em aproveitar a confiança de Mano Menezes para se firmar de vez.

“Estou muito feliz pela sequência, mas sem perder o foco, tentando fazer tudo que o treinador pede. Estou fazendo a função de segundo volante, revezando com Henrique. Estou muito confiante e agradeço a confiança do treinador”, declarou nesta quinta-feira.

Menos de 24 horas após a partida, o elenco cruzeirense se reapresentou e já iniciou a preparação para um novo compromisso importantíssimo. No domingo, o time celeste visita o América-MG, no Independência, pela primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Desgastado e com a Libertadores como principal foco, Mano pode poupar algumas de suas principais peças.

“Seguramente, a comissão técnica vai olhar os exames depois do jogo de ontem. Mas estou à disposição do treinador e ele vai escolher o melhor para o jogo. Todo mundo é ser humano e é praticamente impossível jogar todos os jogos da temporada, há um desgaste físico e mental muito grande. Temos um grande elenco, grandes jogadores e quem entrar nos jogos vai dar conta do recado”, comentou Romero ao ser questionado sobre o assunto.

O argentino também comentou sobre a necessidade de mostrar serviço no fim de semana, tão pouco tempo após um jogo importante pela Libertadores. “Futebol brasileiro é assim, não tem tempo para comemorar. Ganhamos um jogo muito importante ontem, mas hoje o foco já é o jogo de domingo, pelas semifinais do Estadual, que também é muito importante para nós. É um clássico, uma semifinal, uma decisão. A gente sabe que tem obrigação de ser candidato ao título.”