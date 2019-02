Roma derrota o Bologna e segue na cola do Milan por vaga na Liga dos Campeões

Com a Juventus cada vez mais próxima da conquista de seu oitavo título consecutivo e o Napoli consolidado na segunda colocação, a briga pelas duas vagas restantes no Campeonato Italiano para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa promete ser acirrada nesta reta final de temporada. Nesta segunda-feira, a Roma derrotou em casa o Bologna por 2 a 1, no estádio Olímpico, pelo fechamento da 24.ª rodada, e se manteve firme nesta luta.

Com 41 pontos, a Roma segue na quinta colocação, mas não deixou o Milan, em quarto com 42, abrir distância após ter batido a Atalanta por 3 a 1, em Bérgamo, no último sábado. À frente do dois clubes está a Internazionale, em terceiro com 46, que no domingo ganhou da Sampdoria por 2 a 1, em Milão. Também nesta briga estão Atalanta e Lazio, com 38 pontos cada.

Em campo, a Roma não teve facilidade contra o Bologna, que está na zona de rebaixamento – é o 18.º colocado com 18 pontos, três atrás do Empoli, que hoje se salvaria da degola. O time da capital só conseguiu fazer seus gols no segundo tempo. O lateral-esquerdo sérvio Aleksandar Kolarov abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 10 minutos, e o zagueiro argentino Federico Fazio aumentou a vantagem aos 28. O clube visitante diminuiu com o atacante Nicola Sansone aos 39, mas não teve forças para buscar o empate.

Com o meio de semana livre, a Roma só voltará a campo no sábado para enfrentar o Frosinone – outro dentro da zona de rebaixamento, em 19.º e penúltimo lugar -, fora de casa. No dia seguinte, o Bologna terá a dura missão de receber a líder Juventus.