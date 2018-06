Roger Machado quer Palmeiras entre os primeiros colocados antes da Copa do Mundo

O empate por 2 a 2 contra o Ceará, no domingo, em Fortaleza, teve um gosto amargo para o Palmeiras. Uma vitória sobre o time cearense, na Arena Castelão, teria deixado o clube paulista na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, após a realização da 11.ª rodada.

Nesta quarta-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na última rodada antes da paralisação para a Copa do Mundo na Rússia, o confronto contra o Flamengo poderia marcar um encontro entre o segundo colocado e o líder da competição.

Sem que esse cenário possa se transformar em realidade nesta quarta-feira, a ideia do técnico Roger Machado agora é terminar essa fase pré-Copa entre os primeiros colocados. Contra o Flamengo, ele poderá ter os retornos dos volantes Bruno Henrique e Felipe Melo, que, suspensos, não atuaram em Fortaleza.

“Agora temos um confronto direto (contra o Flamengo), um clássico do Brasil. É jogo para acabar na frente (na tabela de classificação). Queremos acabar no pré-Copa nas primeiras posições porque vamos ter jogado 30% do campeonato e é importante estar ali na frente”, planejou o treinador alviverde.