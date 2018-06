Roger Machado lamenta Palmeiras ter perdido dois pontos contra o lanterna Ceará

Dois pontos que podem fazer falta no final do campeonato e o sentimento de frustração. Assim o Palmeiras deixou a Arena Castelão, em Fortaleza, neste domingo, após o empate por 2 a 2 contra o lanterna Ceará, pela 11.ª rodada do Brasileirão.

Não foi apenas pela posição do adversário na tabela de classificação, mas pelas circunstâncias do jogo. O time do técnico Roger Machado abriu o placar aos cinco minutos de jogo com Thiago Santos e ampliou aos 22 com Dudu, mas parou no segundo tempo, permitiu a reação do Ceará e levou o castigo. Sofreu um gol em cada tempo, sendo que o empate nos minutos finais.

“Tudo serve de ensinamento e de atenção. Pelas circunstâncias do jogo deixamos dois pontos, não tenha dúvida. Mas estamos levando um para casa. No Brasileiro é importante pontuar. Talvez, se estivéssemos saído atrás com o 2 a 0 e empatado aos 42 minutos do segundo tempo a gente estaria agora com gosto de vitória”, analisou o treinador palmeirense.

“O empate não é o que a gente queria, mas vale destacar que um ponto fora de casa é importante”, endossou o volante Thiago Santos.