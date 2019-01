Roger e Danilo Avelar ganham nova chance com Carille e treinam entre os titulares

O técnico Fábio Carille montou nesta quarta-feira o Corinthians que deverá começar o jogo-treino contra o Nacional, nesta quinta, às 10 horas, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A tendência é que a equipe inicie a partida com os atletas que já estavam no elenco na última temporada.

É uma grande oportunidade para o lateral-esquerdo Danilo Avelar e o centroavante Roger buscarem um espaço na equipe. Contestados na temporada passada, eles iniciam o ano entre os titulares porque os principais concorrentes na posição de ambos não participarão desse primeiro teste e também não estarão no amistoso contra o Santos neste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O lateral-esquerdo Carlos Augusto está com a seleção brasileira sub-20, que está se preparando para o Sul-Americano da categoria. Já o atacante argentino Mauro Boselli, apresentado na última segunda-feira, retornou ao México, onde atuou nos últimos cinco anos, para resolver a mudança.

Outra novidade entre os titulares será a presença de Clayson, que ganha espaço por causa da apresentação atrasada de Romero. Nesta quarta-feira, o paraguaio treinou separadamente junto com dois reforços: o meia equatoriano Sornoza, apresentado antes da atividade, e o volante Ramiro, anunciado no final do ano passado.

O Corinthians deve jogar contra o Nacional com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Thiaguinho e Jadson; Pedrinho, Roger e Clayson. Entre os reservas, as novidades foram as presenças de Gustavo, André Luis e Gustavo Mosquito no setor ofensivo, além de Richard no meio de campo.

Ficaram fora da atividade Gabriel, Jonathas, Sergio Diaz, Marquinhos, Moisés e Renê Junior. Eles foram realizar exames médicos – o elenco foi dividido ao longo da semana para fazer esse procedimento de rotina.