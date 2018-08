Roger admite fase difícil e vê Romero titular do Corinthians

Titular na vitória sobre o Paraná por causa da suspensão de Romero no Campeonato Brasileiro, o atacante Roger reconhece que deverá voltar ao banco de reservas na próxima partida do Corinthians, nesta quarta-feira, diante do Colo-Colo, pela Copa Libertadores. O paraguaio voltará a ser titular no jogo decisivo das oitavas de final – na ida, o time perdeu por 1 a 0.

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

Roger admite que vive uma das fases mais difíceis de sua carreira. “Acho que não (vou seguir no time), talvez o mais justo seja o Romero voltar, ele é o titular da equipe hoje. A gente está aí tentando fazer o nosso melhor todo dia, não é fácil, você faz o melhor, treina, corre, luta, e às vezes a bola não entra. Fico chateado, mas a gente tem que ficar tranquilo, continuar. Romero é titular, um ídolo, vive um momento maravilhoso, se eu tiver que ser opção, sem problema. Se tiver que jogar, vou dar o melhor e esse gol vai sair”, afirmou o atacante após a vitória que encerrou o jejum do Corinthians de quatro jogos sem triunfos (um empate e três derrotas).

O técnico Osmar Loss revelou que deve optar pela volta de Romero como referência ofensiva. No Rio de Janeiro, contra o Fluminense, o paraguaio fazia a função de camisa 9, mas acabou suspenso por ter sido expulso. Mesmo assim, fez elogios ao centroavante. “Roger teve uma função muito importante para tipo de jogo de pressionar zagueiros, pressionar a última linha do Paraná. Ele segurou algumas bolas, fez passar algumas bolas, mas na quarta-feira há uma tendência na volta do Romero”, disse.

Roger teve atuação discreta na Arena Corinthians. Em sua melhor chance, acertou a trave após belo lançamento de Jadson. “Talvez a fase mais difícil da minha carreira. Tenho trabalhado. Sou um cara muito chato, me cobro muito, não consigo desligar, fico com isso na cabeça. Uma coisa seria dar uma cavadinha, driblar o goleiro. Fiz o certo, dei uma chapada na bola no chão e cruzado, está na cartilha do 9 (risos). Mas uma hora ela vai ter que entrar, nada resiste ao trabalho”, comentou o atacante, que marcou pela última vez no dia 26 de junho, diante do Santos.

O Corinthians volta aos treinamentos nesta segunda-feira com uma dúvida importante na escalação. O goleiro Cassio foi substituído no último sábado por causa de dores no quadril, causadas por uma queda. Ele fará tratamento intensivo, mas a sua presença não está confirmada para o jogo desta quarta. Walter deverá ser o substituto.